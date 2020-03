Notizie Milan – Milik non rinnova con il Napoli, due squadre sul polacco

MILANO – Arek Milik ha il contratto in scadenza con il Napoli tra un anno. La società partenopea sta facendo di tutto per non perdere a parametro zero l’attaccante, ma il polacco continua a rifiutare ogni proposta di rinnovo, compresa l’ultima, da 4 milioni di euro a stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, dietro ai continui rifiuti del calciatore non c’è però soltanto una scelta economica, il polacco ha voglia di giocare e sentirsi importante, condizione difficile da raggiungere all’ombra del Vesuvio dato che Dries Mertens sembra essere vicino al rinnovo in Azzurro.

Il Milan

Il Milan è sulle tracce di Milik, soprattutto in virtù dei tentennamenti di Ibrahimovic. Anche lo svedese è in scadenza, ma quest’estate non tra un anno come il giocatore del Napoli. I rossoneri, Gazidis in primis, vorrebbe trattenerlo a Milanello, ma le nubi sul futuro dell’attuale centravanti del Diavolo, sono tante e dense. Se Ibra decidesse di andare via allora il club meneghino potrebbe davvero puntare sull’attaccante della squadra partenopea, anche se le richieste di De Laurentiis sono molto alte: almeno 40 milioni di euro.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Milik

Sul futuro di Arek Milik ha cercato di fare chiarezza Ciro Venerato, giornalista sportivo e esperto di mercato, ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto.

: «Quello che so è che Milik non ha intenzione di rinnovare e lo ha già comunicato al club. Vuole andare via e al Napoli lo sanno, una sua cessione in estate non è così improbabile. Ci sta pensando l’Atletico Madrid, c’è già stato qualche approccio telefonico, così come con il Milan. Intanto i partenopei sono già all’opera per trovare un sostituto, l’ideale sarebbe Immobile, ma strapparlo a Lotito non sarà semplice e anche il giocatore non ha voglia di muoversi da Roma, a queste condizioni non è possibile fare un’operazione senza un grande esborso economico. Così come escludo Belotti del Torino, penso invece che Jovic del Real Madrid possa essere una pista da prendere in considerazione».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live