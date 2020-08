Notizie Milan – Mercato: Vlahovic in rossonero, arriva una mano inaspettata

MILANO – Il Milan continua ad avere in mette di rinforzare il suo reparto avanzato con l’acquisto di Vlahovic, dalla Fiorentina. Arrivare al giovane attaccante serbo non sarà semplice, però la squadra rossonera, può contare su un alleato inaspettato. Il club viola, infatti ha intenzione di puntare con forza su Patrick Cutrone, ex punta del Milan, anche per la prossima stagione. Per il quale i viola dovranno versare nelle casse del Wolverhampton circa 18 milioni di euro.

Una decisione che potrebbe portare a cedere Vlahovic nella prossima sessione di mercato, davanti a una giusta offerta. Il serbo è stato individuato dalla dirigenza del Diavolo come vice Ibrahimovic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live