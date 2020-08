Notizie Milan – Mercato: sirene tedesche per Krunic

MILANO – Non c’è soltanto il mercato in entrata per il Milan, ma anche quello in uscita. Uno dei calciatori che sembra essere più lontano dai rossoneri è Rade Krunic. Il bosniaco infatti potrebbe partire nella prossima finestra di mercato.

Sulle tracce dell’ex Empoli c’è da tempo la Sampdoria, con il direttore sportivo Osti grande estimatore del giocatore. C’è anche il Torino di Marco Giampaolo, che vorrebbe tornare ad allenare Krunic dopo la sua esperienza al Milan. Infine ci sono le sirene che arrivano dalla Bundesliga, con il Friburgo che avrebbe anche formulato una prima offerta ai rossoneri.

