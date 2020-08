Notizie Milan – Mercato: Robinson vicino allo Sheffield United

MILANO – Antonee Robinson è a un passo dallo Sheffield United. Il calciatore nell’ultima sessione invernale di mercato è stato vicinissimo al trasferimento al Milan, salvo poi tornare in Inghilterra a causa di problemi durante le visite mediche con la squadra rossonera.

Il Wigan avrebbe accettato un’offerta da due milioni di euro e secondo il Sun nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe chiudersi. Il peggio sembra essere alle spalle per il giovane giocatore, dato che il suo futuro sembra essere delineato, ma non sarà con il Milan. Il Diavolo sembra aver rivolto suo sguardo su altri obiettivi.

