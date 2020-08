Calciomercato Milan, Gazidis fiuta l’affare e ci riprova: ecco il piano!

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tempo di vacanza per i calciatori del Milan, ma non per gli uomini mercato rossoneri, che stanno pianificando un calciomercato ambizioso per il Diavolo. Proprio in queste ore è tornato di moda un nome che Rangnick aveva chiesto espressamente, ma che con la conferma di Pioli era finito nel dimenticatoio. Sembrerebbe che ora il club meneghino voglia tornare alla carica per questo calciatore e potrebbe essere davvero un’occasione ghiottissima >>>CONTINUA A LEGGERE