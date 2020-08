Notizie Milan – Mercato: Rinnovo Ibra, i rossoneri aspettano una risposta

MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo e noto esperto di mercato, ha riportato ai microfoni dell’emittente satellitare, come il club rossonero sia ancora in attesa di una risposta dallo svedese. Il Diavolo, infatti, avrebbe presentato la sua offerta qualche giorno fa, ma non è ancora arrivata la fumata bianca. E’possibile che l’attaccante non prenda parte all’inizio del ritiro del Milan vista la situazione, ma le trattative comunque andranno avanti. I rossoneri non hanno intenzione di perdere il trascinatore della seconda parte di stagione degli uomini di Stefano Pioli.

