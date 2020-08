Notizie Milan – Mercato: Raiola propone un calciatore ai rossoneri

MILANO – La prima stagione di Moise Kean in Premir League è stata tutt’altro che memorabile. Infatti il ragazzo, arrivato all’Everton per 27 milioni di euro, ha deluso tutti. Il suo agente, Mino Raiola, per questo motivo, avrebbe riproposto l’ex Juventus al Milan dopo che appena un anno fa aveva provato a portare a Milanello. Questa volta però senza il veto bianconero. Sul banco delle trattative con il Milan quindi non ci sarebbero soltanto i rinnovi contrattuali di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Gli affari con il super procuratore quindi potrebbero continuare, è attesa una risposta dei rossoneri. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato rossonero. Ora Pioli alza la voce: il tecnico ha deciso, ecco cosa ha chiesto a Gazidis! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA