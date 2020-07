Notizie Milan – Mercato: Rafael Leao strappa la conferma

MILANO – Avevamo già riportato delle perplessità del Milan sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese però nell’ultimo periodo è riuscito a convincere anche i più scettici, grazie alle prestazioni fornite in questa ripresa della campionato, con la maglia rossonera.

Leao infatti sarebbe riuscito a strappare la conferma anche per il prossimo campionato. Stefano Pioli sarebbe molto contento dell’applicazione del ragazzo, schierato nelle ultime partite anche da attaccante esterno, sulla fascia sinistra, un ruolo non suo, almeno all’inizio di questa stagione. Una piccola indicazione che però permettere di comprende quella che è stata la crescita, soprattutto a livello mentale, del giovane attaccante.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live