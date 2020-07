Notizie Milan – Mercato: più Roca e Miranchuk, che Szoboszlai

MILANO – Il prossimo mercato del Milan passerà inevitabilmente anche per Stefano Pioli. La dirigenza incontrerà il suo allenatore per parlare delle future strategie, una volta concluso il campionato. Nel frattempo però i rossoneri stanno gettando le basi per diverse trattative.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Diavolo avrebbe individuato due profili con cui rafforzare il centrocampo della prossima stagione: Miranchuk della Lokomotiv Mosca e Roca dell’Espanyol. Due calciatori completamente diversi, il primo è molto più offensivo potrebbe prendere il posto di Paquetà. Mentre il secondo arriverebbe al posto di rade Krunic. Serviranno più o meno 35 milioni di euro per piazzare il doppio colpo, ma tutto sarà rimandato al giudizio di mister Pioli. Nel frattempo però appare chiaro come Szoboszlai non sia più una priorità per il Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live