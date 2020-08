Notizie Milan – Mercato: piace un calciatore del Lille

MILANO – Il Milan è sempre molto vigile sul mercato e non ci sono soltanto i rinnovi contrattuali di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. O le strade che portano a Bakayoko del Chelsea e Aurier del Tottenham. Secondo quanto riporta il portale Footmercato, ai rossoneri piace anche Boubakary Soumaré, ventunenne centrocampista in forza al Lille, ma scuola PSG, che ha già giocato con l’Under 21 francese. Bisogna capire però quale sono le intenzione della dirigenza del Milan, se il giovane è considerato soltanto un’alternativa al Bakayoko, nel caso in cui saltasse la trattativa con il Chelsea o se invece il ragazzo è stato preso in considerazione come possibile vice Bennacer, ruolo tuttora scoperto, dopo l’addio di Biglia. In ogni caso il club rossonero ha allacciato i primi rapporti con il Lille, dato che c’è stata una prima telefonata esplorativa. Sul calciatore però c’è l’interesse anche di Juventus, Arsenal e Manchester United.