Notizie Milan – Mercato: Pessina obiettivo concreto, nonostante due fattori

MILANO – L’interessamento del Milan per Matteo Pessina è concreto. Il giocatore ha giocato l’ultima stagione all’Hellas Verona, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta. I rossoneri possono però vantare un diritto sulla futura rivendita pari al 50%. Partendo da queste considerazioni il Milan vorrebbe riportare il giocatore a Milanello per 12 milioni di euro. Ancora ignota, invece, la richiesta dei bergamaschi. Anche perché mister Gasperini vorrebbe valutarlo in ritiro con la sua squadra. Pessina potrebbe essere un ottimo innesto per la Dea.

Una condizione, quindi, che allontana ancora di più i rossoneri dal giocatore, insieme all’infortunio con cui ha concluso l’ultima stagione. Il giocatore è in ripresa, ma le sue condizioni fisiche andranno valutate bene.