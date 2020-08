Notizie Milan – Mercato: Pessina, l’entità dell’infortunio

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Pessina è uscito dal campo, nella partita contro il Genoa, a causa di un infortunio. Conseguenza di una brutta entrata da parte di Romero. Le immagini del giocatore in barella hanno fatto preoccupare tutti, sia per le condizioni del ragazzo, che per le possibili conseguenze di mercato. Il centrocampista infatti è un obiettivo del Milan.

Poco fa l’Hellas Verona ha emesso un nuovo comunicato sulla condizioni del calciatore, dopo gli accertamenti medici:

Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, hanno evidenziato che – in uno scontro di gioco al termine del primo tempo di Genoa-Verona – Matteo Pessina ha riportato la lussazione traumatica della rotula del ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti crociati e collaterali.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili.

