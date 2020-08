Notizie Milan – Mercato: Pessina, l’Atalanta vuole tenerlo

MILANO – Il Milan continua ad essere interessato a Pessina dell’Atalanta. Il calciatore, in prestito all’Hellas Verona, è stato protagonista di un’ottima stagione agli ordini di mister Juric, tanto da attrarre il Diavolo. Arriva al centrocampista però non sarà semplice, come riporta il portale calciomercato.com, rispetto alle indiscrezioni delle settimane scorse.

Il calciatore poteva essere in uscita dal club nerazzurro, ma il suo ottimo campionato ha fatto cambiare i piani a Gian Piero Gasperini. L’allenatore infatti vuole valutare Pessina in ritiro e trattenerlo in rosa, con buona pace del Milan che, forse, dovrà iniziare a guardare altrove.

