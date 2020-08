Notizie Milan – Mercato: obiettivo abbassare le pretese per De Paul

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Rodrigo De Paul è uno dei nomi più ricercati i questo calciomercato, anche se la sessione di compravendite non h ancora aperto i battenti. L’argentino però è accostato a molti club, Milan compreso, ma per tutti la valutazione dell’Udinese è attualmente fuori portata.

40 milioni di euro, questo è quello che chiedono i friulani per il loro numero dieci. I rossoneri però non possono arrivare a questa cifra, allora eco che la strategia del Milan, inizia a delinearsi tra la possibilità di far abbassare il prezzo del giocatore, fino all’inserimento di qualche contropartita tecnica, in modo da ammortizzare la spesa. per il momento l’eventualità del prestito oneroso con obbligo di riscatto non praticabile.

