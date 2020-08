Notizie Milan – Mercato: nuove voci su Oscar Rodriguez del Real Madrid

MILANO – Marca nei giorni scorsi lo ha inserito Oscar Rodriguez nella lista degli otto cedibili del Real Madrid. Il calciatore è in buona compagnia, dato che anche Mariano Diaz, Reguilon, Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Nacho e Jovic. Il Milan ha messo da tempo gli occhi sul giocatore, come riportato qualche settimana fa. Sportmediaset oggi ha rilanciato le voci sul possibile futuro in rossonero per il fantasista spagnolo. Oscar Rodriguez nell’ultima stagione ha giocato in prestito la maglia del Leganes, 30 presenze nella Liga e 9 reti e la sua valutazione si aggira intorno i 20 milioni di euro. Il direttore tecnico del Diavolo Paolo Maldini, infatti, continua ad inseguire il giocatore. L’ostacolo più grande per il Milan potrebbe essere rappresentato dal diritto di recompra che i Blancos vorrebbero inserire nella trattativa.

