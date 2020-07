Notizie Milan – Mercato: Milenkovic continua a prendere tempo con i viola

MILANO – Avevamo già riportato della situazione tra Nikola Milenkovic e la Fiorentina. Il difensore serbo, infatti, ha attirato l’attenzione di molti club, in vista della prossima sessione di mercato. La società gigliata, dal canto suo, vorrebbe trattenere il calciatore e per allontanare “le sirene tentatrici” gli avrebbe offerte il rinnovo contrattuale. Sul centrale c’è anche il Milan, per la dirigenza rossonera è il profilo ideale da affiancare a Romagnoli, nella prossima stagione. E lo “stallo” tra Milenkovic e la Fiorentina potrebbe favorire il diavolo. Lo stesso calciatore si era già espresso in passato su questa questione, rispondendo così ai giornalisti:

«Ho sempre detto che ne parleremo al momento giusto. Ora mi sembra prematuro in quanto sono concentrato totalmente sul campionato».

