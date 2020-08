Notizie Milan – Mercato: Laxalt, nuovi contatti con la Lokomotiv Mosca

MILANO – Diego Laxalt resta in orbita Lokomotiv Mosca. La squadra russa resta interessata al calciatore rossonero e i contratti tra le due squadre continuano ad andare avanti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la valutazione che fa il Milan dell’Uruguaiano si aggira sui 10 milioni di euro. Cifra ritenuta per il momento troppo altra dai russi, che però non hanno ancora virato su altri obiettivi. Si continua a trattare, ma in ogni caso il calciatore non dovrebbe restare a Milanello, il Milan vorrebbe farlo partire, ma l’arrivo di un nuovo terzino sinistro è subordinato alla partenza di Laxalt. Per l’altro terzino in uscita, Ricardo Rodriguez, si continua a trattare con il Torino.

