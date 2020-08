Calciomercato Milan – Annuncio improvviso, accordo raggiunto: i dettagli

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio: c’è l’accordo per il primo colpo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo tante ipotesi e speculazioni mediatiche, sembrerebbe finalmente essere arrivata la prima mossa di calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera infatti sembrerebbe vicinissima al primo colpo dell'estate. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko e ora questo scenario appare davvero possibile. Secondo la rivista inglese Evening Standard infatti, Milan e Chelsea avrebbero finalmente raggiunto l'accordo per il nuovo passaggio in rossonero del centrocampista. "Ho il Milan nel cuore" – ha recentemente dichiarato il francese, che pare si sia addirittura mostrato disponibile a dimezzarsi l'ingaggio pur di tornare a Milanello. Dei 6 milioni netti che percepiva al Chelsea, nella nuova avventura rossonera Bakayoko potrebbe percepirne soltanto 3 più bonus. Pare invece che i club si siano accordati per un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 20. Un'operazione non esattamente low cost, ma spalmata su due bilanci diversi e dunque di lieve impatto sull'esercizio in corso. Se tutto questo dovesse essere confermato, e le sensazioni sono più che positive, il Milan potrebbe riabbracciare una sua vecchia conoscenza. Durante la sua unica stagione in rossonero, Bakayoko era partito in sordina, per poi rivelarsi una delle principali certezze della squadra di Gattuso. È proprio da lì che il ragazzo e il Diavolo vogliono ripartire, anche se l'insostituibile Bennacer e il Kessie di fine stagione lo costringeranno a sudare per ottenere una maglia da titolare. Molto probabilmente nelle prossime ore arriveranno novità, magari anche da fonti ufficiali, sull'operazione.