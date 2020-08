Notizie Milan – Mercato: l’Atletico Madrid pronto a far partire Correa

MILANO – L’Atletico Madrid avrebbe messo in vendita Angel Correa, il giocatore cercato durante lo scorso mercato estivo proprio dai rossoneri. I Colchoneros, secondo quanto riportato da “Marca” sperano di cedere l’argentino, Lemar e Vitolo. A rendere però difficile l’operazione Correa l’alto stipendio e il cartellino dell’attaccante. Non è escluso però che i biancorossi non possano inserirlo in uno scambio. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il numero dieci di Simeone? Difficile dirlo in questo momento, sicuramente ogni tipo di ipotesi verrà fatta solo nel caso in cui i rossoneri riuscissero a vendere Paquetà. Per il brasiliano il Diavolo chiede 25 milioni di euro. Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche un’altra grossa novità per il mercato rossonero. Maldini punta un obiettivo tutto nuovo: spunta un nome totalmente a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live