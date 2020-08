Notizie Milan – Mercato: la situazione Aurier rilancia Dumfries

MILANO – Il Milan è intenzionato a spendere circa 16 milioni per il terzino destro. Un cifra inferiore ai 23 milioni richiesti dal Tottenham per Serge Aurier. Per questo motivo il club di via rossonero starebbe valutando alternative all’ivoriano: tra questi c’è anche Denzel Dumfries del PSV. Il club della Phillips chiede 18 milioni: una cifra molto vicina a quanto il Milan vorrebbe spendere.

Un nome che torna in voga per il Diavolo, dato che il calciatore è seguito da tempo dalla dirigenza del Milan. I buoni rapporti con il suo agente, Mino Raiola, potrebbe favorire il buon esito dell’operazione. Resta comunque in piedi anche la pista che porta ad Emerson Royal del Barcellona.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live