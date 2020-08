Notizie Milan – Mercato: la permanenza di Ibra cambia i piani per l’attacco

MILANO – La probabile permanenza di Ibrahimovic in rossonero, cambierà inevitabilmente anche le strategie di mercato del Milan, per il reparto avanzato. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, nelle idee della dirigenza, arriverebbe a Milanello per crescere nell’ombra dello svedese.

Il Milan quindi per l’attacco sembra intenzionato ad arrivare ad una giovane punta, con Leao che verrebbe dirottato sempre di più sulla fascia sinistra, come indicano le ultime partite disputate dal portoghese.

