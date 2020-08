Notizie Milan – Mercato: la Juventus fa sul serio per De Paul

MILANO – L’agente di Rodrigo De Paul ha incontrato la dirigenza della Juventus. L’argentino è anche un obiettivo di mercato del Milan, ma il calciatore piace molto anche a Andrea Pirlo, nuovo allenatore bianconero.

Lo scoglio maggiore, per entrambe le squadre, è la valutazione che fa l’udinese del suo numero 10, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Cifra reputata troppo alta, sia da Milan che dalla Juventus, entrambe le società sono al lavoro per abbassare le pretese dei friulani. Impresa in ogni caso ardua dato l’Udinese notoriamente viene considerata “bottega cara”. I bianconeri però non hanno intenzione di mollare facilmente il giocatore, dato che è una richiesta del nuovo allenatore juventino.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live