Notizie Milan – Mercato: Kessie nel mirino di una big

MILANO – Franck Kessie continua ad impressionare con la maglia del Milan. L’ivoriano è il grande protagonista di questa ripartenza rossonera, grazie ai suoi goal e alle sue prestazioni. Un calciatore ritrovato e diverso rispetto a qualche mese fa, quando Pioli, lo lasciò in panchina contro la Juventus nel girone d’andata. E ora le attenzioni del mercato sembrano essere tornate su di lui.

Il Milan però ha già rifiutato una prima offerta. L’Inter, vecchia pretendente del giocatore, si sarebbe già attivata per riuscire a strappare il centrocampista ai cugini, ma l’offerta presentata ai rossoneri è stata rispedita al mittente. Lo scambio con Vecino, con cui Conte ha definitivamente rotto, non è stata presa nemmeno in considerazione. Kessie è tornato ad essere un giocatore assolutamente determinante e fondamentale, le sirene di mercato dovranno indirizzare altrove le loro attenzioni.

