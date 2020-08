Notizie Milan – Mercato: indizio sul futuro di Chiesa?

MILANO – Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere stato rivelato oggi. La Fiorentina, infatti, ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione, ma tra i testimonial non c’è l’esterno offensivo. Il calciatore piace molto al Milan e viola sembrano essere entrati nell’ordine d’idee di poter cedere il calciatore, davanti però ad un’offerta congrua. Su Chiesa ci sono anche club inglesi, ma per ora dalla Premier League arrivano solo timidi segnali. In ogni caso i rossoneri restano alla finestra ma la valutazione del club gigliato spaventa il Diavolo: 60-70 milioni di euro.

