Notizie Milan – Mercato: il punto sul riscatto di Rebic

MILANO – Il mercato del Milan passa anche dalla conferma di Ante Rebic e la volontà dei rossoneri di riscattare il calciatore dall’Eintracht Francoforte. In questi giorni però abbiamo riportato le difficoltà nel condurre in porto questa operazione, a causa della clausola sul 50% della futura rivendita del croato, inserita dalla Fiorentina ai tempi del trasferimento del giocatore in Germania. Rebic non vuole lasciare il Diavolo, ma il suo futuro sembra essere legato a quello di Andrè Silva, che un anno fa ha fatto il percorso inverso, passando dal Milan all’Eintracht Francoforte. Anche il portoghese non ah intenzione di lasciare la Bundesliga e i due club sono orientati al prolungamento del prestito secco dei due calciatori, la cui scadenza è prevista nel 2021. Prima però ci sarà da rinnovare i contratti di entrambi e poi si potrà procedere in questa direzione.

