Notizie Milan – Mercato: i rossoneri su un attaccante della Ligue 1

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante sul mercato, in vista della prossima stagione. Vlahovic sembrava essere il nome in cima alla lista dei desideri per i rossoneri, ma le difficoltà incontrate per arrivare al potrebbero aver fatto cambiare idea alla dirigenza. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, infatti il Diavolo sembra aver cambiato obiettivo decidendo di puntare su Denis Bouanga, centravanti del Saint-Etienne, seguito anche dalla Roma. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivate nuove conferme. Oppure delle smentite. In ogni caso il colpo di mercato è subordinato al rinnovo di Ibrahimovic, con il Milan. Una volta trovato l’accordo con lo svedese i rossoneri si muoveranno per rinforzare l’attacco.