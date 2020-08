Notizie Milan – Mercato: Giuseppe Bozzo, ag.Tonali, è a Milano

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW, Giuseppe Bozzo, procuratore tra gli altri di Sandro Tonali, si troverebbe a Milano. Sono giorni fondamentali per il futuro del ragazzo, che un obiettivo di Inter e Milan, con i rossoneri in forte pressing. Per strappare il calciatore al Brescia serviranno circa 35 milioni di euro, ma non è detto che il club di Massimo Cellino non punti all’asta, vista anche la concorrenza dei nerazzurri. La squadra di Conte sembra però aver congelato l’operazione, dopo che nel mese di aprile era stata raggiunta un’intesa con lo stesso Bozzo. Il Milan però non è rimasto a guardare e ha trovato l’accordo con il giocatore. Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, sono arrivate altre clamorose indiscrezioni in casa rossonera. Maldini vuole chiudere subito il colpaccio, l’annuncio di Gianluca Di Marzio fa sognare i tifosi: “Offerta accettata!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA