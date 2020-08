Notizie Milan – Mercato: Ecco quanto costa Paquetà

MILANO – Il Corriere dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Paquetà. Il centrocampista rossonero rimane sul mercato, ma partirà solo avanti alla giusta offerta. Il Milan, infatti, valuta il cartellino del calciatore sui 25 milioni di euro. L’ex Flamengo potrebbe finire in qualche operazione, come contropartita tecnica, ma solo per operazioni di primo piano. Come quella che porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Proprio in questo nei giorni scorsi sono arrivate indiscrezioni di mercato che vedevano il Milan pronto ad inserire Paquetà nell’operazione di mercato per difensore serbo. Ma attenzione perché proprio poco fa è arrivata un’altra clamorosa indiscrezione totalmente a sorpresa per il mercato rossonero. Parte la caccia all’attaccante: spunta un bomber completamente nuovo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

