Notizie Milan – Mercato: Duarte, si lavora al prestito del difensore

MILANO – Un anno fa Leo Duarte è sbarcato a Milano, a fronte di un ‘operazione da 10 milioni di euro con il Flamengo. 365 giorni dopo il calciatore è sul piede di partenza, una stagione molto sfortunata la sua, al Milan, condizionata dagli infortuni, alcuni dei quali davvero brutti e prestazioni opache. Pioli non è convinto, ma la dirigenza non ha intenzione di perdere l’investimento fatto, nella scorsa sessione di mercato estivo.

Opportunità prestito. Questa è la strada che stanno percorrendo Maldini e Massara, soprattutto in patria dove Duarte ha molti estimatori. L’obiettivo è farlo crescere ancora un anno, per poi riportarlo alla base e valutare i suoi progressi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live