Notizie Milan – Mercato: Di Stefano conferma le indiscrezioni su Tonali

MILANO – Peppe Di Stefano giornalista sportivo di Sky Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Sandro Tonali e il Milan. Ecco che cosa ha detto ai microfoni dell’Emittente satellitare:

«Il Milan ci pensa davvero, Sandro Tonali non è solo un’indiscrezione estiva. L’Inter ha più disponibilità economica ma è stata bloccata da due eventi, la finale di Europa League e quello che è successo con Antonio Conte. Il Milan nonostante questi due avvenimenti siano finiti è ancora lì, è vivo ed è presente, pronto a dare battaglia. I rossoneri sono alle prese con il tipo di formule e le cifre. Un vero e proprio colpo di mercato, non solo di presente e prospettiva ma anche altamente rivendibili, e Tonali coincide con tutte queste caratteristiche. Il Milan ci sta pensando sul serio, molto dipenderà anche dai cugini nerazzurri, se metteranno sul piatto l’offerta giusta, allora non ci sarà concorrenza che tenga e il giocatore si unirà alla corte di Antonio Conte. I rossoneri però continuano a crederci. Il Milan in generale sta cercando di fare qualcosa interessante in tempi rapidi». Ma non è ancora tutto. In arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA