Notizie Milan – Mercato: corsa a due per una maglia sulla corsia mancina

MILANO – Con la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino e la quasi certa partenza di Diego Laxalt, dato che nelle ultime ore si è fatto avanti il Deportivo Alaves, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che possa svolgere il ruolo di vice-Theo Hernandez.

La dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino due giocatori, entrambi classe 1997: Matías Viña, in forza al Palmeiras e Iago Amaral Borduchi, di proprietà dell’Augsburg. Ma non è finita qui. Due profili giovani e di belle speranze. Entrambi hanno doppia nazionalità e quindi il loro acquisti non andrebbe ad intaccare gli slot per gli extracomunitari. Il Milan continua a lavorare, la rosa rossonera va completata al più presto.