Notizie Milan – Mercato: Chiesa, la concorrenza inglese non è irresistibile

MILANO – Talksport fa il punto sulla situazione legata al mercato e Federico Chiesa. Sul calciatore, infatti, c’è l’interesse del Milan, e questo non è un segreto, ma i rossoneri non sono soli, anzi. Anche Manchester United e Chelsea starebbero seguendo l’esterno. Il giocatore della Fiorentina però non è una prima scelta per i club d’Oltremanica. Blues e Red Devils, infatti, preferirebbero arrivare rispettivamente a Havertz e Sancho e di conseguenza Chiesa è una seconda scelta per le due squadre. Una seconda scelta estremamente cara, viste le richieste dei viola: tra i 65 e i 70 milioni di euro. Il Milan quindi potrebbe avere la strada sgombra, se non fosse per la società gigliata, assolutamente non incline ad abbassare le sue pretese. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

