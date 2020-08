Notizie Milan – Mercato: Chiesa, ecco quanto vuole la Fiorentina

MILANO – 65-70 milioni di euro, ecco quanto vuole la Fiorentina per liberare Federico Chiesa. Il calciatore resta un obiettivo del Milan, in vista della prossima stagione, ma riuscire ad accontentare Commisso non sarà un’impresa semplice.

La Gazzetta dello Sport ha voluto rilanciare le ultime indiscrezioni, anche perché il numero uno della società gigliato ha voluto chiarire subito una questione. Il calciatore può la lasciare Firenze, anche in direzione Milano, ma lo farà solo alle condizioni della Fiorentina. Adesso tocca al Milan fare la sua mossa. L’impressione è che il tormentone Chiesa accompagnerà tutto l’ambiente rossonero fino alla fine del mercato. A meno che non arrivi una svolta inaspettata.

