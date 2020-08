Notizie Milan – Mercato: caccia al terzino sinistro, ecco i nomi

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto sugli obiettivi i mercato per la corsia mancina del Milan. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un calciatore che possa essere intercambiabile con Theo Hernandez. I nomi sulla lista del duo Maldini-Massara sarebbero attualmente due e si tratterebbe di: Vina del Palmeiras e Iago dell’Augusta. Il primo ha doppia nazionalità. italiana e uruguaiana, oltre che a giocare come terzino sinistro, può adattarsi a fare il centrale e l’esterno alto mancino, ruoli già ricoperti in carriera. Il ventiduenne nella passata stagione ha disputato 42 partite con il Club Nacional , squadra uruguaiana, per poi passare nelle fila del Palmeiras, con cui ha già disputato nell’ultimo mese 7 partite. Iago, invece, nazionalità brasiliana ha un anno in più rispetto a Vina. Anche lui ha passaporto italiano, ma è meno duttile a livello tattico. Nella stagione 2019/20 però ha giocato soltanto 10 partite, a causa di due brutti infortuni: lacerazione del menisco laterale e un problema muscolare. Nonostante questo, però, il calciatore piace molto al Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live