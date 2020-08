Notizie Milan – Mercato: Brahim Diaz si avvicina ai rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, Brahim Diaz si avvicina al Milan. I rossoneri infatti starebbero continuando a trattare l’arrivo dello spagnolo in Italia. Il calciatore nelle intenzioni della dirigenza dovrebbe prendere il posto di Bonaventura, che ha lasciato il Diavolo, dopo la scadenza del suo contratto. Brahim Diaz quindi andrebbe ad occupare il ruolo di esterno alto a sinistra, oltre alla possibilità di giocare anche nella posizione di Calhanoglu. Un jolly, che regalerebbe a mister Pioli più soluzioni per il suo scacchiere tattico. Intanto il Milan continua a lavorare per mettere a segno un colpo che dovrebbe chiudere, insieme al rinnovo di Ibrahimovic, il mercato in entrata per il reparto offensivo, sembra che non arrivi un’offerta per Lucas Paquetà. Ma non è ancora tutto. In arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA