Notizie Milan – Mercato: Boga, il Sassuolo non fa sconti

MILANO – Jeremie Boga resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo. Il Napoli ha messo gli occhi sul talentuoso calciatore neroverde, così come il Milan, ma il Sassuolo non ha intenzione di fare sconti.

I neroverdi chiedono 40 milioni di euro per l’ivoriano. Cifra troppo alta, almeno per il momento, visto che il Napoli di recente ha acquistato Victor Osimhen dal Lille per 70 milioni. I partenopei, però, potrebbero tornare presto a farsi sotto per Boga: le cessioni di Koulibaly e Allan finanzierebbero l’affare in entrata. Così come per il Milan, per ora i rossoneri restano defilati.