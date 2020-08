Notizie Milan – Mercato: Bakayoko, gli ultimi aggiornamenti sul francese

MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che riguarda il Milan e il Chelsea, per Bakayoko. I rossoneri infatti continuano a lavorare per mettere le mani sul centrocampista, il nodo principale è la modalità del trasferimento. I londinesi avrebbero aperto al prestito del giocatore, ma solo con obbligo di riscatto. Il Milan potrebbe anche accontentare il club londinese ma non alle cifre proposte, riscatto a 30 milioni di euro. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di voler abbassare le pretese dei Blues. La trattativa però non è ferma né si è arenata, i contatti tra le parti vanno avanti. Intanto con Bakayoko è stata già trovata l’intesa il calciatore. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

