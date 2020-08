Notizie Milan – Mercato: Aurier più vicino ai rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta Sportmediaset il Milan continua a lavorare per arrivare a Serge Aurier. Sempre secondo la fonte l’arrivo del terzino ivoriano sarebbe più vicino, rispetto ai giorni scorsi, quando è stata registrata una frenata. L’ostacolo più grande è rappresentato sempre dalla valutazione che fa il Tottenham, proprietario del cartellino del giocatore, del suo esterno. Quasi 20 milioni di euro, questa è la cifra che è stata chiesta al Diavolo. Il Milan però sarebbe vicino alla fumata bianca, visti i contatti intensi dell’ultimo periodo per riuscire a trovare un accordo con la società londinese. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi importanti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live