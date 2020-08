Notizie Milan – Mercato: Aurier non convocato per l’amichevole Tottenham

MILANO – Serge Aurier è sempre un obiettivo del Milan, se non l’obiettivo primario sul mercato, in questo momento, per i rossoneri. I contatti con il Tottenham, proprietario del cartellino dell’ivoriano, sono continui e il Diavolo è alla ricerca di un’intesa economica. Intanto il calciatore non è stato convocato dal club londinese per la prima amichevole stagione, che vede gli uomini di Mourinho, opposti all’Ipswich Town. la partita è prevista per le ore 16:00. Questo potrebbe essere un nuovo indizio di mercato, dato che nei giorni scorsi avevamo riportato come le parti si fossero avvicinate.

