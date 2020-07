Notizie Milan – Maldini resta solo con più autonomia

MILANO – Come riporta Tuttosport il futuro di Paolo Maldini, al Milan, resta incerto. Nonostante la conferma di Pioli, anche per la prossima stagione, e il conseguente passo indietro su Rangnick, il quotidiano sportivo afferma come la vittoria della linea della bandiera rossonera non basti per far rimanere il direttore tecnico del diavolo dov’è.

Maldini, infatti, chiede maggiore autonomia sul mercato, visti i risultati ottenuti dagli ultimi due acquisti fatti dal Milan, nella sessione invernale: Kjaer e Ibrahimovic. Gazidis dal canto suo vorrebbe che l’ex capitano resti al suo posto. Bisognerà però far convivere le “due anime dei rossoneri”: con il direttore tecnico del Milan e Massara da una parte, Almstadt e Moncada dall’altra.

