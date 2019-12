Notizie Milan – Maldini guarda in Francia

NOTIZIE MILAN – Il 2 gennaio aprirà il mercato e il Milan punta a rinforzarsi al meglio dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci. Per questo motivo Maldini è già al lavoro per trovare i rinforzi giusti per la rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano francese “Le10Sport” l’ex capitano starebbe guardando in Francia. L’ultima idea è quella del 25enne Morgan Sanson del Marsiglia. Il mediano, molto abile nel recuperare i palloni in mezzo al campo, prenderebbe il posto lasciato da Bakayoko non riscattato la scorsa stagione. A favorire l’operazione il basso costo del francese: 10 milioni.

