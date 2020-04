Notizie Milan – L’ex Jimmy Greaves ricoverato in ospedale

MILANO – Come riporta l’ANSA, Jimmy Greaves, ex attaccante del Milan, è stato ricoverato ieri notte. L’inglese con la maglia rossonera ha collezionato 10 presenze, mettendo a segno 9 goal, nel 1961. La sua avventura con il Diavolo durò davvero poco a causa dei dissapori con Nereo Rocco, che lo mise fuori squadra e poco dopo tornò Oltremanica, scegliendo di legarsi al Tottenham. Proprio il club di Londra ha fatto sapere delle condizioni di salute della sua bandiera, Greaves ha realizzato 220 reti in 321 apparizioni con la maglia degli Spurs. dagli ultimi aggiornamenti che arrivato dal Regno Unito, il ricovero dell’ex calciatore, oggi ottantenne, non dovrebbe essere legato al Coronavirus.

