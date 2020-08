Notizie Milan – Leo Duarte il suo futuro è sempre più in Brasile

MILANO – I media brasiliani rilanciano le indiscrezioni sul possibile ritorno di Leo Duarte in patria. Il difensore, infatti, è stato acquistato nella sessione estiva di mercato dell’anno scorso, dal Flamengo. La sua prima stagione in Italia è stata segnata dagli infortuni e da poche prove tutt’altro che convincenti.

Per Duarte si profila quindi un ritorno in Brasile, in prestito perché il Milan non vuole perdere l’investimento fatto un anno fa. La possibile operazione di mercato in uscita è rinforzata anche dalle voci che vedono il Diavolo alla ricerca di un centrale per la prossima stagione. Nei prossimi giorni questa operazione potrebbe sbloccarsi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live