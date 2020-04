Notizie Milan – La Roma fa sul serio per Bonaventura

MILANO – A fine stagione Jack Bonaventura sarà libero di trasferirsi dove preferisce. Il suo contratto con il Milan, infatti, è in scadenza ma il club rossonero non sembra intenzionato ad offrire il rinnovo e così dopo 6 stagioni sarà addio. Sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A e alcuni di questi avrebbero già contattato il suo agente, Mino Raiola, per proporgli un’offerta. Si tratta del Torino (1,5 milioni di euro all’anno per tre stagioni) e la Roma. Come riporta il sito calciaomercato.com, i giallorossi hanno offerto un triennale, come i Granata, da 2 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il club di Urbano Cairo, dalla sua però, ha il fatto che Bonaventura avrebbe un ruolo da protagonista, cosa non scontata, invece, nella Capitale.

