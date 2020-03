Notizie Milan – La lista dei partenti in vista della prossima stagione

MILANO – Il Milan inizia a progettare il futuro. Con lo stop all’attuale stagione calcistica le attenzioni del Diavolo sono rivolte anche alla costruzione della rosa per il prossimo anno. Tante le incognite in questo momento, da Ibrahimovic, a Donnarumma, da Romagnoli, ai riscatti di Kjaer e Rebic. Ci sono alcuni elementi, però, che sembrano avere già la valigia in mano. La loro partenza, nella prossima finestra di mercato, sembra essere scontata o quasi. Si tratta di Davide Calabria, Mateo Musacchio, Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Per i due centrocampisti la situazione appare chiara: il loro contratto è in scadenza quest’estate e il club meneghino non sembra intenzionato ad offrire il rinnovo. Per l’argentino si prospetta un ritorno in patria o ancora la Serie A, così come per l’ex Atalanta con Lazio in pole position per acquistarlo a parametro zero. Capitolo difesa, sia il terzino che il centrale non sono i titolari di questo Milan e verrano valutate le offerte che arriveranno, in modo da fare cassa e poter investire in entrata.

