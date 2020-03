Notizie Milan – Kessie all’Inter, saltato a causa dell’obbligo di riscatto

MILANO – Franck Kessie è stato a un passo dal vestire la maglia dei rivali dell’Inter. Nell’ultima finestra di mercato invernale l’ivoriano era al centro di diverse indiscrezioni di mercato che lo vedevano lontano da Milanello. Tra le varie suggestioni c’era quella che raccontava di un possibile scambio tra i due club meneghini, con l’ex Atalanta in procinto di vestire la maglia nerazzurra e con Vecino prima, e Politano poi, a fare il percorso inverso. Il primo sponsor dell’operazione era stato Antonio Conte, che era convinto delle doti di Kessie. L’operazione non si concluse a causa di alcune delle visite mediche di Politano con la Roma, finito alla fine al Napoli, e anche perché l’Inter non voleva l’obbligo di riscatto, cosa invece chiesta dal Milan per questioni di bilancio.

