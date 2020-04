Notizie Milan – Jovic, c’è anche il Napoli. Pronta l’offerta al Real Madrid

MILANO – Anche il Napoli insegue Luka Jovic. La società partenopea è alle prese con i casi Milik e Mertens, entrambi gli attaccanti, infatti, nella prossima stagione potrebbero non giocare in Azzurro. Il club di De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e sta studiando chi prendere per riempire i possibili vuoti del reparto offensivo. La punta del Real Madrid è attualmente la prima scelta, sia per Rangnick che per il Napoli. Bisognerà però convincere i Blancos, che non hanno intenzione di perdere l’investimento fatto in estate per il giocatore e secondo quanto riportato da Todofichajes, i partenopei starebbero studiando la migliore soluzione: prestito con obbligo di riscatto. Una formula che accontenterebbe le Merengues.

