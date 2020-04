Notizie Milan – Il tecnico del Rennes consiglia a Camavinga di restare

MILANO – Le indiscrezioni su futuro di Eduardo Camavinga, sono all’ordine del giorno. Il giovane centrocampista francese viene accostato ai più importanti club d’Europa, anche il Milan sembra essere interessato, ma la forte concorrenza e il prezzo del cartellino potrebbero far desistere il club rossonero. Julien Stéphan, tecnico del Rennes, squadra che detiene il cartellino del giocatore, si è espresso a Canal Plus, consigliano il giovane. Ecco le sue parole.

: «Desidero che resti dov’è, in ma poter continuare a formarsi e a crescere. Sono sicuro che se decidesse di restare al Rennes potrà migliorare. Ci sono persone che lo conoscono bene, che sanno come poter indirizzare il suo talento. Credo che ci sia tempo per trasferirsi in un top club».

