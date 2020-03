Notizie Milan – Il riscatto di Simon Kjaer non è più impossibile

MILANO – Simon Kjaer ha convinto tutti o quasi in casa Milan, dall’allenatore al reparto scout, dai compagni di squadra, alla dirigenza. L’ultima parola sul suo riscatto, però, dipende da Ivan Gazidis. Il calciatore è arrivato nell’ultima finestra di mercato invernale, in prestito dal Siviglia e il suo riscatto è fissato a 2,5 milioni di euro. Proprio la cifra economica, insieme alle sue prestazioni in campo, stanno piano piano facendo breccia. L’operazione che porterebbe il danese definitivamente a Milanello potrebbe rivelarsi come una grande operazioni, visti i costi contenuti. Il possibile riscatto di Kjaer, inoltre, potrebbe agevolare anche quello di Suso da parte dello stesso club spagnolo.

