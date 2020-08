Notizie Milan – Il punto sul rinnovo di Alessio Romagnoli

MILANO – In questo periodo sono molto intensi i contatti fra i dirigenti milanisti e Mino Raiola. Con quest’ultimo si sta parlando soprattutto dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ma c’è anche un altro suo assistito con cui occorre trovare un accordo sul prolungamento il prima possibile: Alessio Romagnoli. Il numero 13 rossonero, capitano e pilastro della difesa, ha il desiderio di restare e dà precedenza al Milan, quindi raggiungere un’intesa non dovrebbe essere molto difficile. Il suo attuale contratto scade comunque nel 2022, per cui c’è tempo per trattare con tranquillità. In autunno probabilmente si inizierà a discutere delle cifre.

